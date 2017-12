Replay Amour Secret - épisode 294

La police arrive et arrête Rodrigo. Ils veulent l’embarquer au commissariat mais en ce moment les hommes de main d’Adolfo arrivent et tirent sur Rodrigo. Tony achète une bague et décide de demander Maribel en mariage. Adolfo est persuadé d’avoir tué Rodrigo et est à la recherche d’ Alejandra. Ne la trouvant pas il suspecte qu’elle ait eut recourt à la protection de Carlos Ernesto.