Replay Amour Secret - épisode 293

Felipe commence son procès d’accusation contre Alejandra et Rodrigo. Avec Carlos ils essaient d’arrêter Adolfo et Rébeca dans leur plan. Léo et Maria Lucia sont prêts pour leur voyage. Ils rassurent Virginia et Trinidad sur le mensonge Julio après avoir discuté avec ce dernier. Léonardo une fois encore et essaie de convaincre Irène de son amour.