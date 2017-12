Replay Amour Secret - épisode 290

Felipe se montre compréhensif mais plus tard il se rend furieux au bureau de Léonardo pour l’accuser de lui voler Irène. Adolfo retrouve Rodrigo et lui demande d’éliminer Alejandra qui est devenue gênante pour eux. Pendant ce temps, Alejandra confie à Carlos qu’elle est en danger. Elle lui révèle qu’Adolfo et Rodrigo ont tué Juan Pablo et qu’ils complotent de tuer Léonardo.