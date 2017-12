Replay Amour Secret - épisode 289

Lucas et Miguel se sont rendus chez Trinidad pour voir leur frère. Rébéca les y retrouve et les sermonne. Elle dit à Trinidad que Léonardo de reconnaitra jamais Matéo. A leur retour à la maison, Kéka raconte à sa grand-mère ce qu’elle a vu dans le cabinet du docteur. Léo parle à son père à propos de Maria Lucia. Il dit qu’Il veut faire les choses bien et demande à son père d’aller voir Trinidad et Virginia en son nom pour leur promettre qu’il prendra bien soin de Maria Lucia. Trinidad trouve une lettre de Léo avec une photo d’un appartement à Paris dans les affaires de sa petite fille. Elle crut finalement les mensonges de Julio. Maria Lucia retrouve Damian et lui propose de rester amis car elle aime toujours Léo. Virginia et Maribel demandent a Irène d’éclaircir ses relations avec Félipe. Elle se rend au cabinet de ce dernier et rompt avec lui.