Replay Amour Secret - épisode 287

Alejandra a peur et avoue à Carlos Ernesto qu’elle est dans des problèmes. Rodrigo apparait et la force à le suivre dans son bureau. Tony est témoin des disputes entre les deux. Irène confie à Virginia qu’elle n’est pas sure de vouloir confier Matéo à son père de peur que Rébéca ne le maltraite. Léonardo dit à Maribel qu’il est prêt à tout pour récupérer Irène. Trinidad découvre que Léo et Maria Lucia projettent de se rendre en France et celà pour longtemps.