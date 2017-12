Replay Amour Secret - épisode 286

Julio dit à Jimena que son père est toujours amoureux de Irène et que Matéo est leur fils à eux deux. Jimena interdit à Coromoto et Anzola de révéler aux autres enfants l’existence de Matéo mais Miguel passe outre et le leur dit. Maria Lucia annonce à Sandra que Léo veut l’amener en France. Léo par ailleurs met son père dans la confidence de ce voyage. Julio découvre le projet et très jaloux décide d’aller voir Trinidad. Rébéca réclame à Edgar un poison pour tuer Léonardo après leur mariage et garder la fortune. Carlos Ernesto explique a Léonardo que Irène n’est ni intéressée par son argent ni par le nom de Ferrandiz pour son enfant et qu’il devrait penser à annuler son mariage avec Rébéca.