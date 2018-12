Réouverture de l'hôtel Cook's Bay à Moorea en 2020

(Avec communiqué de presse)

Laissé à l'abandon depuis plus d'une vingtaine d'années, l'hôtel Cook's Bay a enfin trouvé un investisseur et s'apprête à renaître de ses cendres. En juin dernier, au terme d’un appel à projets lancé au début de l’année 2017 par le Pays, la société SPPH dirigée parNoël Coia, a été sélectionnée afin de rénover l'hôtel. L'investisseur privé a dans le passé réalisé le complexe hôtelier "Moorea Sunset Beach" à Haapiti.La nouvelle structure hôtelière offrira 38 unités comportant des chambres et des suites. Une revalorisation de la plage et des jardins, la reconstruction de la piscine, d’un spa, d’une salle de sport, d’un restaurant sur le motu et des boutiques, et de logements de fonction sur le terrain coté montagne, sont également prévus.L’investisseur prévoit des offres de nuitée comprises entre 15 000 et 22 000 Fcfp HT/ jour. Une embauche de douze personnes est également prévue lors de l’ouverture de l’établissement. Plus de 30 emplois sont envisagés au total avec l’ouverture d’un restaurant sur le motu.La durée des travaux de rénovation de l’hôtel est estimée à dix-huit mois, soit une ouverture prévue mi-2020.