Rentrée sans encombres pour les CM2 de Ohi Tei-Tei transférés à Pueu

Les quatre classes de CM2 de l'école Ohi Tei-Tei de Taravao ont été déménagées, ce lundi, pour des raisons de sécurité. Les travaux ayant été entrepris par l’IIME à quelques dizaines de mètres de l'établissement suscitent l'inquiétude des parents. Notamment la grue qui passe au-dessus de ces classes.



Quatre-vingt treize élèves sont concernés. Ils feront le trajet avec les nouveaux bus de la Presqu’île, car 5 kilomètres séparent les écoles Ohi Tei-Tei de Afaahiti et Hélène Auffray de Pueu. Les classes provisoires sont installées sur un terrain communal voisin de l’établissement.



"Personnellement je trouve que c'est une bonne chose", indique Haretaua Ellacott, secrétaire de l'association des parents d'élèves de l'école. "On voit que nos enfants vont évoluer dans un cadre super. On voit que tout a été fait comme il le fallait. On a eu à disposition deux nouveaux bus. On a eu un bon accompagnement, un bon suivi... Beaucoup de parents étaient présents sur place parce-qu'ils étaient anxieux, mais dans l'ensemble, on peut dire que le bilan est assez positif. Après, il y a certains points à régler, des petites choses, mais je pense qu'on est sur la bonne voie et tout cela dans l'intérêt de nos enfants. On nous a dits qu'ils seraient là jusqu'en janvier, on espère qu'ils pourront rapidement réintégrer l'école de Ohi Tei-Tei, où ils ont leurs habitudes, où ils pourront retrouver leurs camarades. Il y a encore points noirs à régler notamment l'acheminement à la cantine pour qu'ils puissent manger, ou le fait qu'ils puissent aller sur le terrain de sport qui jouxte l'école... il y a encore quelques inquiétudes qui persistent mais on est positifs et on souhaite que les choses se passent bien."