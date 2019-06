Remise de 162 bons d’aides en matériaux et 45 clés de fare OPH

L’ensemble des bons d’aides en matériaux représente un montant d’aide global de 107 300 000 Fcfp. L’objectif des programmes AAHI est de rénover l’habitat individuel dans toutes les îles de la Polynésie française, par la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité des logements, notamment en renforçant leur salubrité, leur solidité et leur étanchéité, et en améliorant donc le confort des habitants.



45 familles résidentes de plusieurs communes de Tahiti et de Moorea ont également reçu les clés de leur fare OPH. Pour bénéficier de leur fare, ces familles se sont acquittées d’une participation financière allant de 150 000 Fcfp à 500 000 Fcfp en fonction de leurs revenus et du nombre de personnes à charge.



Le montant global de la subvention publique qui leur a été accordée s’élève à environ 390 millions de Fcfp. Le délai d’attente pour ces familles, depuis l’avis de la commission d’attribution des aides, a été de 12 à 14 mois.