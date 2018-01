Reine Pomare IV - les conférences à l'Assemblée de la Polynésie française : intervention de Michel Bailleul

Crédit : Charles Giraud - Musée de Tahiti et des îles



Pomare IV est née en 1813. Elle fut reine durant 50 ans, de 1827 à 1877. Elle régna donc durant un demi siècle et traversa son époque, dont elle fut à la fois l’acteur et le témoin, avec toujours du courage et parfois de la résignation.



Dans le cadre de la commémoration du 140ème anniversaire de sa mort, l'Assemblée de la Polynésie française a proposé au public du 13 au 24 septembre 2017, une exposition iconographique, la projection de films documentaires et 3 conférences publiques. Les conférences ont été menées par M. Michel Bailleul, docteur en histoire d’outre-mer, professeur d’histoire-géographie et aujourd’hui retraité, M. Vaki Gleizal, docteur en histoire, professeur d’histoire au lycée Aorai, chargé de cours en civilisation polynésienne à l’Université de la Polynésie française, et M. John Mairai, passionné de langue, de culture et d’histoire polynésienne. Les thèmes abordés : la vie de la reine, l’histoire de son règne, la mise en place du protectorat ou encore la transmission de son histoire dans la mémoire collective.



Des conférences, que TNTV vous propose de découvrir les jeudi 25 janvier, 1er et 8 février à 21h05.