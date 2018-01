Réforme des retraites : vers un avis défavorable du CESC

Rédaction web

Ces derniers jours, la CSIP et A Tia I Mua se sont tour à tour désolidarisés de l'intersyndicale CSTP-FO qui appelait à manifester contre la réforme des retraites.C'est ce vendredi que l'institution examine le projet de loi. Au moment où nous écrivons, le projet est toujours examiné mais la décision s'oriente vers un avis défavorable.Dans le projet d'avis dévoilé par nos confrères de Radio 1, le CESC déplore l'absence de données chiffrées, mais aussi que ses principales recommandations faites en 2010, n'aient pas été retenues. L'institution estime que la réforme doit être "globale" et concerner les retraites mais aussi la maladie.Par ailleurs, le projet d’avis estime que la création du Conseil d’orientation et de suivi des retraites (COSR) est "inutile et qu’il n'ajoute pas grand chose à l'existant, d'autant qu'il y a déjà une commission de retraite à la CPS."En conclusion, bien que "conscient de la nécessité de sauver le système de retraite", le CESC émet un avis défavorable et sollicite le remboursement par le Pays de ses dettes envers le régime des salariés.