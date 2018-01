Réforme des retraites : la CSIP en désaccord avec l’intersyndicale

D'après communiqué

« La confédération CSIP n’est pas partie prenante de cette intersyndicale et ne peut cautionner l’appel des représentants du personnel élu de la CSIP pour ce vendredi 12 janvier. » Le message est clair : la CSIP ne soutient pas la démarche engagée ce mercredi par l’intersyndicale.Ce matin, elle a envoyé un communiqué aux rédactions dans lequel elle appelle les délégués de tous les bords à se retrouver ce vendredi, devant le CESC, pour contester le projet de réforme des retraites. Le communiqué émanait de l’intersyndicale et indiquait que tous les syndicats étaient unis.Mais ce n’est pas le cas.Enfin de journée ce mercredi, la CSIP informe tous ses représentants élus par voie de presse qu’elle « ne se reconnaît pas » dans ce communiqué.Le syndicat informe qu’elle informera ses délégués sur le mouvement d’ampleur générale de contestation après la rencontre avec le président Edouard Fritch qui aura lieu le 16 janvier. La CSIP précise :« Cependant, nous serons très vigilants et très particulièrement attentifs sur le maintien des avantages acquis des salariés et des retraités de la caisse de la CPS. »