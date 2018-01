Réforme des retraites : l’intersyndicale appelle sa base à manifester ce vendredi

L’accalmie sociale aura été de courte durée. L’intersyndicale souhaite manifester contre le projet de loi du pays qui vise à réformer le système des retraites.Le texte doit être examiné ce vendredi par le Conseil économique, social et culturel (CESC). L’intersyndicale appelle à la mobilisation :« L’intersyndicale appelle les délégués syndicaux et les élus DP et CE des syndicats CSTP/FO, CSIP, Otahi, O Oe to oe Rima, A Tia i Mua et autres, et tous nos représentants des corps de métier état, territoire et privé de bien vouloir se libérer et rejoindre le CESC le vendredi 12 janvier à 8 heures afin de contester cette loi du Pays. »Ce sera la première action de l’année 2018. En début de semaine, Patrick Galenon, membre de l’intersyndicale indiquait qu’une lettre avait été envoyée au président Fritch afin de le solliciter pour une rencontre. Sans réponse positive de la part de ce dernier, Patrick Galenon laissait entendre qu’un mouvement social pourrait être lancé.Dans ce communiqué, l’intersyndicale continue :« Dans le but d’assurer l’avenir de nos enfants, l’intersyndicale appelle de nouveau le monde du travail à bien vouloir se préparer à un mouvement d’ampleur générale, sociale et territoriale ver la place Taraho’i, pour contesterr cette réforme qui sera présentée à l’assemblée de Polynésie française. »La date et l’heure reste encore à définir.