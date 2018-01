Réforme des retraites : l'intersyndicale appelle le monde du travail et les citoyens "à se préparer à un mouvement social"

L'intersyndicale a mis sa menace à exécution. Sans préciser la date et le jour, elle appelle " de nouveau au monde du travail des trois corps de métier état, territoire, privé ainsi qu'à tous les citoyens de bien vouloir se préparer à un mouvement d'ampleur social, territorial et général vers la place Taraho'i, pour contester cette réforme qui sera présentée à l'assemblée de Polynésie française." Le communiqué a été envoyé par le secrétariat de CSTP-FO.Ce jeudi matin, A Ti'a i Mu'a, qui n'est pas solidaire de l'intersyndicale, a organisé une conférence de presse pour présenter ses propositions sur la réforme de la Protection sociale généralisée (PSG).Vendredi dernier, l'intersyndicale avait organisé un rassemblement devant le Conseil économique, social et culturel à l'occasion de l'examen du projet de loi. Un mouvement duquel la CSIP et A Ti'a i Mu'a s'était désolidarisé. La quatrième institution a émis un avis défavorable sur le texte.Ce mardi, les syndicats ont été reçus à la présidence par Edouard Fritch. Une rencontre à l'issue de laquelle le président avait annoncé sa volonté de passer le texte à l'assemblée.