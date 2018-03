Réforme de la PSG et du code du travail, les priorités de Patrick Bagur, nouveau président du Medef

Président fondateur du Syndicat des prestataires de services de la Polynésie française (SPSPF) et représentant au CESC, Patrick Bagur a été élu à la tête du Medef, mercredi soir à l'Intercontinental lors de leur assemblée générale ordinaire. L'ancien président, Olivier Kressman, prend la fonction de premier vice-président du Medef.



Pendant deux ans, Patrick Bagur continuera de travailler sur les dossiers en rapport avec le droit social, tels que la Refonte du code du travail et la Protection sociale généralisée (PSG). Il souhaite en faire sa priorité et espère pouvoir trouver des solutions "pour le bien de tous". Son Interview est à retrouver ci-dessous.