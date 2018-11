Référendum au Caillou : participation de 73,68 % à 17 heures

Le référendum sur l'indépendance se poursuivait dimanche en Nouvelle-Calédonie (samedi au fenua), avec un taux de participation de 73,68% à 17 heures, à une heure de la fermeture des bureaux, selon le haut-commissariat.Les 284 bureaux de vote ont ouvert dimanche à 8 heures (samedi 11 heures à Tahiti) pour un référendum d'autodétermination historique où le non à l'indépendance part favori.À titre de comparaison, le haut-commissariat rappelle que le taux de participation à la même heure lors des élections provinciales de 2014 était de 58,19 %.Les électeurs doivent dire s'ils souhaitent que la Nouvelle-Calédonie "accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante". La proclamation des résultats est attendue dans la soirée et le président Emmanuel Macron s'exprimera peu après.À la mairie de Nouméa, Chanel Cinédrawa, paysagiste de 43 ans, a voté indépendantiste, car "c'est le combat de nos vieux, il faut honorer leur mémoire, c'est une fierté de porter nos couleurs", dit-il, même s'il reconnait que pour lui "la victoire du oui ou du non, c'est pareil. Je serai juste un peu déçu pour nos anciens si le non l'emporte".À l'inverse, Michaele Mikena, 61 ans, d'origine wallisienne, a "voté non. J'ai pas peur de l'indépendance, mais je suis attaché à la France. Je lui dois beaucoup", insiste-t-il.

AFP