Référendum : Polynésie, Nouvelle-Calédonie, des configurations "différentes"

Les sondages précédant le référendum donnaient le "Non" largement vainqueur. Et pourtant, l'écart n'est pas si important. Dimanche, 43.6% des votants ont dit "oui" à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Pour le politologue du fenua Sémir Al Wardi, la victoire du "Non" à 56.4% est "problématique" : "les résultats annoncés étaient très élevés, et représentaient un score indiscutable des anti-indépendantistes. Or, quand on voit le résultat, qui est de 56,4%, on peut dire que ce score, qui indiscutablement, sonne la victoire des anti-indépendantistes, reste problématique. Pourquoi ? Parce-que cela veut clairement dire que les choses peuvent encore évoluer. Je rappelle qu’il y a encore deux autres référendums à venir dans les 4 ans qui viennent, et que l’on peut se retrouver avec un score plus élevé dans un camp ou un autre. Mais le plus important, ce n’est pas cela."

Pour le politologue, "le clivage géographique, socio-économique, ethnique… est resté identique à ce qu’il était il y a 30 ans. Il y a très peu de changements. Ce qui veut dire qu’il n’y a aucun camp qui a réussi à convaincre l’autre. Mais il ne s’agissait pas de convaincre, justement, puisque les choses sont restées figées. Il faut se rappeler ce qu’a dit Jean-Marie Tjibaou « il faut aller à l’indépendance ensemble », ce à quoi Jacques Lafleur avait répondu : « il faut aller dans la France ensemble ». Le mot important, ce n’est pas ce qui clive les deux. C’est le mot « ensemble ». Il est évident, maintenant, qu’il y a tout un travail à réaliser, pour que ce «ensemble », ce destin commun, devienne plus réel."



Sémir Al Wardi estime qu'il faudra aux Calédoniens, inventer "un système qui satisfasse toutes les parties". Mais, prévient-il, "on n’en est pas encore là. On a réussi à mettre en place les valeurs communes, mais sur le plan institutionnel, sur le plan de la culture politique, il y a encore tout un travail à réaliser. Ce n’est pas trop tard pour le faire mais il est bien évident que si on veut dépasser ce clivage, il faut aller beaucoup plus loin dans le destin commun."