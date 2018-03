Recrudescence des attaques sur Internet selon l'OPT

Dans un communiqué commun, l'OPT et Vini parlent d'une "nette recrudescence" des attaques sur Internet depuis le début de l'année : "Alors que 17 attaques ont été comptabilisées sur toute l'année 2017, les deux premiers mois de l'année 2018 ont donné lieu à plus d'une douzaine d'attaques"

Selon l'OPT, la hausse des attaques Internet est également constatée dans d'autres pays.



Des attaques qui ont une incidence sur le trafic internet local selon le Groupe OPT. "Chaque attaque est immédiatement contrée par les équipes de Vini et de l'OPT afin d'en réduire les effets indésirables pour les internautes.

Mais la durée d'intervention puis de rétablissement des conditions normales du trafic internet varie de 30 minutes à 1 heure, ce qui multiplié par le nombre d'attaques, peut donner l'impression trompeuse d'une congestion chronique du réseau Internet."