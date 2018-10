Records de vente pour la sortie de l'album posthume de Johnny

"Mon pays c'est l'amour" pourrait devenir le plus gros succès commercial de Johnny Hallyday, décédé en décembre dernier à l'âge de 74 ans. "D'ores et déjà, l'album est disque de platine", s'est félicité le patron de la maison de disques Warner, Thierry Chassagne, en matinée sur RTL. L'album posthume de Johnny s'est vendu vendredi à 300 000 exemplaires physiques (CD et vinyles), un chiffre hors normes pour le marché français pour un premier jour de commercialisation, a annoncé à l'AFP la maison de disque Warner Music France.Ce chiffre très impressionnant, qui ne prend pas en compte les écoutes en streaming selon Warner, est un record dans la discographie du "taulier" et pour l'histoire récente de l'industrie musicale française. En 1999, son album "Sang pour sang" s'était écoulé à 250 000 exemplaires lors de son premier jour de vente, avant de devenir son plus gros succès au fil des ans avec plus de deux millions de disques vendus.Au terme d'une opération marketing bien rodée, l'album est sorti à 00H01 vendredi dans certains magasins français en plus d'être en ligne sur les plateformes de streaming. Au cœur de la nuit, ils étaient environ 200 fans pressés de l'acheter, pour certains en plusieurs exemplaires et dans les trois éditions disponibles (cd simple, cd collector à tirage limité avec livret, et vinyle) dans la Fnac des Champs-Elysées à Paris.