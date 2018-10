Record mondial : une cagnotte de 1,5 milliard de dollars a été remportée à la loterie

Le ticket gagnant du tirage de mardi a été vendu en Caroline du Sud, dans la petite ville de Simpsonville, 22 000 habitants. "La vache", a réagi Janice Curtis, la maire de la bourgade, auprès du Washington Post. Elle a décrit Simpsonville comme une ville rurale "avec une église à chaque coin de rue". L'identification du ou des gagnants -s'il s'agit d'un ticket acheté en commun- n'a pas encore été faite, précise sur son site internet Mega Millions , qui a affiné le montant après avoir promis 1,6 milliard de dollars. En vertu de la loi de Caroline du Sud, le ou les heureux élus pourraient rester anonymes.Un jackpot légèrement supérieur, de 1,586 milliard de dollars (environ 166 milliards de CFP), avait été attribué en janvier 2016 par l'autre grande loterie américaine, Powerball, mais le butin avait alors été partagé entre trois vainqueurs en Californie, en Floride et dans le Tennessee, pour un gain final de 528,8 millions chacun. "Le moment que nous attendions est enfin arrivé et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes", a déclaré Gordon Medenica, directeur du groupe Mega Millions. "C'est vraiment historique", a-t-il ajouté. La somme de 1,5 milliard de dollars équivaut à près de cinq tonnes d'or.