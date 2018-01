Record du monde de ukulele : le Conservatoire organise des répétitions

Vous avez encore un mois pour vous entraîner ! La Polynésie tentera de battre le record du monde de ukulele le 24 février prochain. En attendant, répétez seul ou en groupe.

Le Conservatoire (CAPF), partenaire de l'événement, organise des séances de répétition durant la semaine de vacances scolaires de février.



Ouvertes au grand public et aux élèves du CAPF, ces séances, animées par les enseignants de l'établissement (Moana URIMA et Tetia Fiedler Valenta) se dérouleront deux fois par jour comme suit :



Les lundi 19, mardi 20, mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23 février :



- de midi à 13:00,

- de 16:30 à 17:30;





Les répétitions se feront salle Claude Malric (grand hall, face à l'entrée principale du CAPF) à Tipaerui.