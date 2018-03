Record du monde de ukulele : des répétitions toute la semaine au Conservatoire

Les répétitions ont débuté lundi à midi au Conservatoire artistique de Polynésie. Dans le grand auditorium, une soixantaine de joueurs ont révisé les deux accords à jouer pour la tentative de record du monde.



Sous la houlette du Maître de l’Instrument, Moana Urima, professeur au Te Fare Upa Rau et qui fera partie de l'orchestre chargé de l'animation de la journée du 24 février, jeunes et moins jeunes ont tout d'abord pris une leçon sur la tenue de l'instrument, puis sur la frappe, unique, sur les rythmes à respecter, la meilleure façon de pincer les cordes et sur la différence entre l'introduction et l'air principal.



Tetia Fiedler Valenta, autre enseignante du conservatoire, a pris le relais à partir de 16h30.