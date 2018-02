Record du monde de ukulele : comment se passe l’arrivée ?

H-4 avant la tentative de record du monde de ukulele. Au stade, les gens arrivent en masse. Les premiers joueurs sont entrés dans le stade. Pour ceux qui s’apprêtent à venir, voici ce qu’il faut savoir…



SE PLACER AUX ENTREES



Aux abords du stade, il y a deux points de rassemblement. Il faut se rendre dans l’un d’eux et se présenter auprès des chaperons. Les chaperons ont des chasubles jaunes.



SE REGROUPER



Les chaperons constituent ensuite des groupes de 50 personnes. Les personnes sont placées sur les petits carrés blancs.



REMISE DES BRACELETS



Une fois sur les carrés blancs, joueurs de ukulele prennent leurs bracelets numérotés. Ces bracelets rouges permettront de comptabiliser les joueurs pour le record du monde.



ENTREE DANS LE STADE



Lorsque tout le monde a eu son bracelet, le groupe est invité à entrer dans le stade, accompagné de son chaperon. Au moment d’entrer dans l’enceinte du stade Pater, les gens doivent lever bien haut leur ukulele avec la main qui a le au moment où ils passent devant la caméra, postée à l’entrée. C’est impératif pour le comptage.



DANS LE STADE



Les joueurs de ukulele sont là aussi placés dans des carrés qui faciliteront le comptage. Là, des animations sont prévues en attendant 17 heures…



En tout plus de 220 chaperons et 20 superviseurs se sont mobilisés pour le record du monde. Il manque 50 chaperons.