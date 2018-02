Record du monde de ukulele : 100 personnes pour la sécurité

« Tout va bien se passer », assure Sam Roscol, président de la fédération de secourisme de Polynésie. Autour de lui, une dizaine de personnes s’activent. Elles mettent en place l’infirmerie dans l’enceinte du stade Pater.



Entre pompiers, services de l’Etat, police municipale et secouristes, plus d’une centaine de personnes sont mobilisées pour assurer la sécurité des participants au record du monde de ukulele.



En plus de l’infirmerie, la fédération de secourisme a disposé deux postes d’intervention autour du stade. Les volontaires se relaieront dans les allées de Pater pour intervenir en cas de besoin. Un secouriste commente :



« C’est la première fois que je participe à un tel événement. »



Pour être le plus rapide possible, les secours ont installé des escaliers supplémentaires dans les tribunes. Le président souligne :



« Tout est fait pour intervenir sereinement sans créer de panique… Maintenant, tous à vos ukulele les gars ! »