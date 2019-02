Record de participation pour la course de la Saint-Valentin

Le coup d’envoi de la course de la Saint-Valentin 2019 était donné samedi 9 février à 17 heures. Devant la mairie de Arue, 155 couples, de vrais couples dans la vie mais aussi formés pour l’occasion, se sont élancés pour 5 kilomètres de course à pied. Vingt minutes plus tard, les premiers arrivants faisaient déjà leur apparition, deux jeunes licenciés de club : "On visait le podium, mais on ne pensait pas arriver premiers, on est contents ! On est venus pour gagner" confie Benjamin. Avec Mere, il est le vainqueur de cette 23ème course de la Saint-Valentin.À chacun sa motivation. Cette course est avant tout un moment de détente entre amis. "On est venus ici pour pour s'amuser et courir ensemble pour une fois" nous dit Vaite. "C'est une belle course à faire en duo. Il y a plein d'amis couples qui courent avec nous depuis des années. Il y aussi le challenge de battre les copains. Cette année, on a remarqué que les hommes avaient plus de mal que les femmes sur certains couple" ajoute Laurent, venu courir avec sa compagne Poerava. "C'était dur, mais on a géré. Mon tane a été d'une aide psychologique importante" confie Hereiti.