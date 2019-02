Recherche : un accord pour mutualiser les moyens des organismes polynésiens

Ce dispositif est mis en place dans un cadre national visant la mise en place d’une organisation territoriale coordonnée autour d’un projet partagé défini d’un commun accord par les établissements de l’Etat et du Pays et les partenaires de l’Université de Berkeley, afin de soutenir le développement de la Polynésie française par la connaissance, la formation et l’innovation. Le consortium RESIPOL relève du volet "Recherche et Innovation" du projet stratégique de site remis au MESRI en septembre 2016 qui apporte une première définition des actions qui seront menées par les acteurs au cours de la période sexennale.



Ce nouveau partenariat servira de mettre en réseau tous les résultats scientifiques de la région du Pacifique. Il servira aussi à mettre en œuvre une politique immobilière commune avec la création d’un pôle de recherche sur le campus ou encore une station de d’écologie expérimentale à Moorea. Les membres du consortium s’engagent à conjuguer leurs efforts et à mutualiser les moyens pour le développement de la recherche.