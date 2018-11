Recensement de la population : un jeune sur dix quitte le Pays

(Avec communiqué de presse)

En 2017, 276 000 personnes vivent en Polynésie française selon le dernier recensement de l'ISPF. En cinq ans, la population a augmenté de 1 500 personnes par an, un rythme plus faible qu’auparavant. La hausse est la plus forte dans les Îles du Vent. Une croissance démographique qui s'explique par un excédent des naissances sur les décès. Mais cet excédent diminue cependant du fait de la baisse de la fécondité.Les départs de Polynésie sont plus importants que les arrivées et un jeune de 18 à 25 ans sur dix quitte le territoire. Les personnes âgées sont désormais plus nombreuses et l’espérance de vie progresse d’un an entre 2012 et 2017, pour s’établir à 77 ans.Plus de la moitié de la population vit au sein de ménages comprenant une famille nombreuse ou plusieurs familles. Seulement 44% de la population de plus de 15 ans déclare occuper un emploi dans une économie en grande partie tertiaire. Si l’accès à l’eau et à l’électricité évolue peu, l’accès à internet progresse mais les écarts entre les archipels restent très importants.