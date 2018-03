Ready Player One et Red Sparrow à la une de Ciné Nui

Photo : Ramzi Malouki et Jennifer Lawrence



Crédit : Ramzi Malouki

Le film événement "Ready Player One" sort en salles. Ramzi vous présente cette nouvelle aventure entre science-fiction et nostalgie. Il a rencontré son réalisateur Steven Spielberg pour parler de ce film, qui unit les générations. "Ciné Nui" vous emmène également à Austin au Texas pour la première de "Sans un bruit", le nouveau film d'horreur avec Emily blunt et John Krazinski. Armie Hammer, vous connaissez ? c'est ce riche héritier déshérité par sa famille pour avoir choisi d'être acteur. A 31 ans, Armie n'a pas besoin de faire ses preuves. De "Social Network", à "Final Portraits", son dernier film, Ramzi revient avec lui sur sa carrière. En bonus, un premier regard sur "Red Sparrow", le nouveau Jennifer Lawrence. Ramzy était sur le tapis rouge new-yorkais.





Magazine présenté par Ramzi Malouki