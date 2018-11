Ravahere Silloux : une Polynésienne engagée dans l'humanitaire au Togo

M.D-M

Ravahere a été particulièrement touchée par les difficultés liées à l'éducation. Sur Facebook, la Polynésienne poste des photos d'elle avec des enfants et explique que dans le village qu'elle a visité, les élèves de la petite école publique sont trop nombreux pour le nombre de professeurs payés par l'État. L'établissement a dû faire appel à des volontaires. Et les parents n'arrivent pas toujours à payer les frais d'inscriptions. Beaucoup de jeunes vont donc travailler plutôt que d'aller à l'école.Pour les aider, Ravahere a lancé un appel aux dons via Facebook. "J'ai reçu énormément de messages je ne pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui voudraient aider ! Je n'avais pas énormément de connexion internet là bas donc j'ai laissé ma mère s'en occuper. Elle a récolté l'argent à Tahiti et me l'a envoyé, explique la jeune femme. Je pense que l'éducation est un droit de base pour tous. L'éducation est le chemin pour sortir de la pauvreté et être responsable. Je pense que l'éducation est la meilleure chose que l'on peut leur offrir". Les frais de scolarité de 120 enfants ont pu être pris en charge. Des sacs et du matériel pédagogique ont été offerts aux élèves.Les donateurs ont été tellement nombreux à se manifester que Ravahere pense reconduire l'opération pour l'an prochain. Elle a bien l'intention de continuer à s'investir dans l'humanitaire, et pense déjà à de futurs projets : "Mon prochain objectif , c'est d'aller l'année prochaine dans les pays d'Afrique du Nord"Et ses actions ont inspiré les internautes qui la suivent. Une véritable satisfaction : "Après mes publications, plusieurs personnes étaient intéressées par faire un voyage humanitaire, donc c'est super si ça en motive quelques-uns."