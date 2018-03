Raroia : 25 élèves dans la peau de biologistes marins

Rédaction web avec communiqué

Objectif : juin 2018. C’est dans deux mois que l’école de Raroia espère être labellisée aire marine éducative. Pour ce faire, l’équipes enseignante et les élèves se mobilisent.Cette semaine, la direction générale de l’enseignement et de l’éducation et l’Agence française pour la biodiversité se sont rendu sur l’atoll pour faire un point sur l’avancée du dossier de candidature de l’atoll.Le bureau d’étude Créocéan, en charge des diagnostics écologiques de chaque AME, a présenté les méthodes de comptage des espèces du lagon aux élèves. Cette action permet de connaître les espèces présentes dans l’aire, leurs habitats et leur vulnérabilité face aux activités humaines et aux aléas naturels.Les élèves se sont mis à l’eau pour faire un état des lieux de la zone et apprendre le mode de fonctionnement de leur lagon. Ils se sont glissés dans la peau des biologistes marins.L’association Te ana o te moana a encadré des jeux éducatifs sur les thèmes des tortues marines, des mammifères marins et des récifs coralliens.