Ranitea Gobrait : le ministère de l'Education veut clore la polémique

Jeudi, TNTV révélait que Ranitea Gobrait était major de promo du baccalauréat en Polynésie. Malgré son niveau exceptionnel (20,3 sur 20 au bac), elle regrettait de ne pas avoir accès aux établissements les plus prestigieux en métropole. La DGEE lui avait répondu en précisant notamment que le système Parcoursup se fonde sur les années de Première et de Terminale, et non sur les résultats du bac.Selon le communiqué envoyé dimanche, "La major du baccalauréat 2018 en Polynésie française, a bien eu des propositions conformes à ses voeux qui se portaient sur les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) des filières MPSI, ECS et PACES".Il énumère ces propositions: "ll faut donc préciser que depuis le 27 mai dernier une proposition d’intégrer une CPGE parisienne renommée en MPSI lui a été faite, que 3 acceptations de CPGE en filière ECS (dont 2 à Paris et une en province) lui ont été notifiées via la plateforme Parcoursup et que son dossier a reçu un avis favorable pour une inscription en PACES au sein de l’UPF. Le 1er juillet, une nouvelle proposition d’un lycée parisien en filière ECS lui a été signalée".Pour autant, "Si elle a décliné toutes ces propositions, nul ne doit porter le moindre jugement sur les choix de la candidate. Elle avait pleinement le droit de refuser les propositions qui lui sont faites, y compris lorsqu’il s’agissait de classes préparatoires parisiennes fort réputées, en MPSI (sa filière de prédilection) comme en ECS".Le communiqué conjoint précise aussi : "Ces démarches ont donc été réalisées dans l’esprit même de Parcoursup, c’est-à-dire de donner le choix aux candidats, sans aucune contrainte de l’application".Les autorités locales de l'éducation vont rencontrer Ranitea Gobrait lundi pour l'aider dans ses choix d'orientation.