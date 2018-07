Ranitea Gobrait, la collectionneuse de 20/20

Mike Leyral

Ranitea n’a pas peur de l’inconnu : elle a passé un an en Chine, entre sa Première et sa Terminale, et parle couramment le mandarin. Cette césure dans une éducation entièrement passée dans les établissements catholiques de Tahiti (Fariimata puis La Mennais) l’a transformée : " La mentalité orientale est plus tournée vers le respect » confie-t-elle. « Ca m’a fait gagner en maturité et en autonomie, j’ai appris sur le partage, et l’humilité. "Une humilité qu’elle démontre en attribuant ses performances à son entourage plus qu’à elle-même : " Cette moyenne, je la dois à tous ceux qui ont cru en moi : ma famille, mes amis, mon coach Clay Ellis et mes partenaires de natation, et tout le lycée La Mennais. "Son lycée, d’ailleurs, est fier d’elle : "J’ai eu le bonheur de l’avoir en classe en seconde ", se souvient Valérie Faua, la directrice de l’établissement. " Au-delà de ses capacités scolaires, c’est quelqu’un qui a de vraies valeurs humaines : elle est gentille, patiente, très simple, elle aide ses camarades. "Ranitea ambitionne de suivre une prépa maths sup au lycée Pierre de Fermat, à Toulouse, même si elle est pour le moment en liste d'attente. "Je ne sais pas quel métier je veux faire, mais j’aime les maths : j’aime le fait de ne jamais abandonner quand on a des blocages. " On veut bien la croire.