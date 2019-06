Raimana Li Fung Kuee : "Pour en arriver là, on a dû travailler très très dur"

Cinquième fois consécutive que vous disputerez une telle compétition (la Coupe du Monde de beach soccer, NDLR). Seul le Brésil est déjà parvenu à une telle prouesse. J'imagine que ça a demandé de gros efforts ?

"Oui, ça a demandé beaucoup d'efforts et surtout beaucoup de sacrifices. Pour en arriver là, on a dû travailler très très dur. On s'aperçoit maintenant que le travail a payé après toutes ces années. On est très contents et très fiers de faire partie de ce petit comité restreint avec le Brésil pour s'être qualifié 5 fois d'affilée."



À la suite d'un match très tendu avec les Salomon. Surtout que nos joueurs n'étaient pas dans des conditions physiques favorables, certains en tout cas...

"Ça a été un très beau spectacle, je pense, pour les spectateurs. Et oui comme tu l'as dit, c'était compliqué. il y avait quelques joueurs qui n'étaient pas à fond, qui étaient malades. Ce n'était pas une excuse, mais c'était un peu plus compliqué de notre côté. Le principal c'est qu'au final, on ait gagné ce ticket pour la Coupe du Monde au Paraguay."



Pour la suite, comment rivaliser avec ces grandes nations que sont le Brésil, le Sénégal, l'Uruguay ou encore les Émirats Arabes Unis et les États-Unis alors que nos moyens ici sont bien moindres ?

"Écoute, on va faire comme d'habitude : on va jouer avec notre coeur et notre unité. C'est ce qui a fait notre force depuis le début. On va continuer avec ça, avec ces armes-là. Je pense que ce sont de belles valeurs, les valeurs que représente la Polynésie à l'étranger."



En parlant de la profession, peu de joueurs professionnels de beach soccer parviennent à vivre uniquement de leur sport. C'est une passion qui demande beaucoup de sacrifices ?

"On ne peut pas vraiment dire qu'on puisse en vivre. Pour nous c'est plus compliqué, il faut partir à l'étranger, évidemment c'est un sport qui ne se pratique qu'en été, donc sur une petite période, donc c'est compliqué de faire ça à plein temps. Pour nous c'est compliqué surtout qu'on est loin. Mais voilà, on fait avec nos armes, on fait avec nos moyens."



(...)



On a constaté que de nouvelles recrues ont émergé et ont fait leurs preuves durant ces épreuves qualificatives ?

"Les trois nouveaux jeunes se sont très bien intégrés. On a pu voir durant ce tournoi de quoi ils étaient capables. C'était une première pour eux, mais je pense qu'au fil du temps, avec les différents tournois qui vont s'accumuler, ils vont acquérir encore plus d'expérience et se lâcher un peu plus encore."



Comment vont se passer les préparatifs pour cette Coupe du Monde au Paraguay en novembre ?

"Pour l'instant on ne sait pas trop. Ce sera à notre coach de décider quel sera le programme pour cette préparation. Pour nous pour l'instant, place au repos, la récupération et surtout se préparer à entamer 4 mois de préparation intensive pour cette Coupe du Monde."