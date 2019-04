Raid Vanira 2019 : Teiva Izal et Vaihiria Ponsard remportent la course

Dès 7h30 à Tapu'amu, les participants de Raiatea ont été accueillis en musique par le comité organisateur local. Sans perdre de temps, les sportifs ont récupéré leur dossard avant de faire un petit tour à l'émargement et de vérifier le parcours qui faisait cette année près de 14 kilomètres à travers la nature luxuriante de Tahaa. "Les cinq premiers kilomètres seront assez durs, il va y avoir la chaleur. Par contre après, tout sera ombragé. Ils auront la vue sur Bora, sur les motu de Tapu'amu, les plantations de vanille..." explique Jack Bennett du comité organisateur.



Le premier kilomètre s'est fait sur le bitume, puis d'entrée, les coureurs se sont attaqués à un col de plus de 45 degrés. Les kilomètres s'enchaînaient, les paysages aussi... et malgré la difficulté de la course, les coureurs étaient ravis du parcours. "Ça va faire un an que j'habite sur Tahaa et là, je découvre des sentiers que je n'avais jamais vus. Et cela reste accessible à tout sportif. C'est ça qui est bien, ça fait très familial" nous dit l'un des participants.