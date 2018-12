Raid Apetahi 2018 : Teiva Izal et Vehiarii Ponsard remportent la course

Le coup d'envoi était donné dès 8h30 pour cette course longue de 15 kilomètres. Cette année, seuls 70 coureurs ont répondu présents, mais le cru n'en était pas moins excellent : des athlètes de Tahiti, Bora Bora ou encore Taha'a étaient venus tester le nouveau parcours prévu pour cette 9e édition du Raid Apetahi. "On a voulu mettre en valeur les baies de notre commune et la passe Miri Miri. On est parti de la baie de Pufau pour arriver à Te Marua'o" explique Guillaume Tehuiotoa, du comité organisateur.



Sentier glissant et boueux, flaques d'eau... le parcours était rendu difficile par les intempéries des derniers jours. Les coureurs n'ont pas été épargnés et il y a eu quelques chutes et dérapages. Mais d'entrée de jeu, le tandem Teiva Izal et Vehiarii Ponsard s'est imposé et a pris la tête de la course sans ne jamais être embêté par les poursuivants. Vainqueur l'année dernière, le binôme Steve Tepapa et Robertino Taerea de Taha'a a essayé de les rattraper, en vain : "Ils étaient meilleurs que nous, ça chôme pas à Tahiti !".