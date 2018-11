Raiatea : une nouvelle vie pour l'ancien hôtel Hawaiki Nui ?

Rédaction web

Ce mercredi, le Conseil des ministres a autorisé l’acquisition par la société Tahiti Nui Travel du site de l’ancien hôtel Hawaiki Nui de Raiatea. Ce site est constitué de parcelles de terre et de remblais pour une superficie totale de près de 4 765 m² et des constructions qui y sont édifiées.L'hôtel avait fermé ses portes en 2015. Un coup dur pour le personnel de l'établissement et les prestataires touristiques de l'île sacrée.L'hôtel Hawaiki Nui était à l'époque la propriété du groupe Tahiti Nui Travel, alors dirigé par Franck Falletta. Mais en 2016 , l'homme d'affaires a cédé tous les actifs de la société au Samoan Frederick Grey, à l’exception de l’hôtel Hawaiki Nui, en vente.L'hôtel pourra donc réintégrer le groupe et peut-être avoir une nouvelle vie... Affaire à suivre.