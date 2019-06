Raiatea : les enfants aussi en compétition au Heiva

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu

Accompagnés de leurs parents, les petits artistes ont enfilé leur tenue de scène, ont mis un peu de monoï afin d'éviter d'avoir froid et après quelques mouvements pour vérifier que leur costume tenait bien, ils ne leur restaient plus qu'à monter sur scène. Et même si certains enfants étaient stressés, ils avaient tous hâte de montrer le spectacle à leurs proches.La troupe Tamarii Iriru a offert un spectacle de 30 minutes sur le thème de l'adoption. Les enfants se sont donnés à fond et le public était conquis. Un pari gagné pour les responsables du groupe pour quoi l'objectif est de transmettre le goût de la danse dès le plus jeune âge.