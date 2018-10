Raiatea : lancement réussi pour la 2e édition du Matete Fenua

"Le but, c'est de faire connaître les producteurs, et aussi leurs créations. Car il y a pas mal de transformations aux îles Sous-le-Vent. Il y a même des produits que l'on ne trouve pas à Tahiti" déclare Heia Teina élue de la Chambre d’Agriculture et de Pêche Lagonnaire. Et en plus des filières horticoles, agricoles et vivrières, le Matete Fenua de Raiatea met en avant le secteur de l’élevage et plus particulièrement la filière bovine. C​haque jour un thème, une filière, voire un métier, sera également mis à l’honneur afin de partager ses connaissances et de promouvoir les produits locaux.