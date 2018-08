Raiatea : la course aux fournitures scolaires a commencé

Rédaction web avec R. Mou-Fat

C’est une corvée pour certains, un vrai plaisir pour d’autres. Dans tous les cas, impossible d'y échapper : lorsque la rentrée des classes approche, c’est la course aux achats des fournitures scolaires. A Raiatea, les librairies ont déjà fait le plein des stocks.Si la rentrée n’est que dans deux semaines, certains préfère anticiper pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Amanda Maruae, habitante de Taha’a : "Mon fils va aller en classe de 4ème. On préfère faire les courses dès maintenant, comme nous sommes de passage sur Raiatea."Dans les magasins, les articles sont mis en évidence. Les présentoirs ont été composés en fonction des besoins de élèves. Les parents perdus appellent au secours les vendeurs, habitués de cette période. Vainui Lenoir, vendeuse en rayon, précise : "Nous avons déjà les listes donc quand les parents viennent nous voir, on leur demande juste leur classe."Le panier moyen par famille est estimé à 15 000 francs. Mais selon les effets de mode, il peut coûter beaucoup plus cher. Summer Rota, une maman, a sa propret technique pour amortir les frais. Elle explique : "Souvent, on ne prend pas tout ce qu’il y a sur la liste. On veut voir au fur et à mesure de l’année selon les besoins. L’école demande trop et c’est trop lourd, on préfère voir petit à petit." D’ici quelques jours, la course ne va faire que s’accélérer.