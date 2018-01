Raiatea : au cœur d’un élevage de tilapias

Au milieu de la nature abondante, de l’eau coule dans de grands bacs blancs. A l’intérieur, des centaines de petits poissons frétillent. Bienvenue dans la ferme aquacole expérimentale de Pierre Bergonier.



Cet habitant de Raiatea a installé son élevage de tilapias sur les hauteurs de Tahina, à Raiatea. Dans ses cuves, près de 12 000 poissons grandissent depuis 2016. L’éleveur décrit :



« J’ai trois cuves de géniteurs. Les femelles pondent 1000 petits par mois. Mais il ne faut pas laisser les alevins avec les adultes, car sinon, ils sont mangés. »



La ferme de Pierre Bergonier n’a rien d’un projet industriel. L’éleveur gère avec minutie les ressources. Il fait très attention à l’eau et utilise un procédé écologique et peu coûteux pour son activité : celui de l’eau verte. Pierre Bergonier détaille :



« Je laisse développer des algues qui produisent de l’oxygène par photosynthèse le jour. En fait, l’eau des poissons est bonne pour l’agriculture. Pour un bac de poissons, j’ai mis trois bacs de terre au-dessus, dans lequel j’ai planté des tomates. Cela donne des résultats extraordinaires. »



Depuis ses débuts, le service du développement rural apporte son soutien au fermier. Il a reçu un prix de 500 000 francs au concours des projets innovants organisé par le Pays en 2017.



Pierre Bergonier souhaite maintenant se développer. Il a fait les démarches pour devenir le locataire d’une parcelle de terre.



« Je suis dans l’attente d’un terrain. J’attends une proposition de prix raisonnable pour la location de ce terrain. »



Si ce projet aboutit, Pierre Bergonier démarchera les cuisines centrales et les cantines scolaires. Le marché pourrait alors atteindre 200 tonnes de tilapias par an.

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu