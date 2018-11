Raiatea : agriculture bio, inaugurations et manifestation au programme de la tournée gouvernementale

Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu

Et toujours lors de cette tournée, la délégation a été accueillie par des manifestants de l’association Vai Ava. Munis de banderoles, ils protestaient contre le projet d’implantation d’un centre d’enfouissement technique (CET) dans la vallée de Faaroa.Outre l’impact néfaste sur l’environnement et la dégradation d’un site rempli d’histoire et de vestiges, les membres de l’association dénoncent le manque de communication et de consultation de la population par les autorités. Ils ont suivi le cortège pour se faire entendre."Grâce à des pétitions faites sur Raiatea, on s’est aperçus que beaucoup de gens sur l’île ne sont pas au courant de cette création du CET, confie Mireille Bessière, la vice-présidente de l’association Vai Ava. Et ce qu’ils ne savent pas surtout, c’est qu’on va récupérer les déchets de Huahine, Taha’a et Maupiti en plus de tout Raiatea. Par contre, nous sommes conscients du problème des déchets. Nous sommes conscients qu’il faut faire quelque chose, mais chaque île doit gérer ses déchets, ce n’est pas possible autrement."Finalement, Thomas Moutame, Christelle Lehartel et Gaston Tong Sang ont reçu deux représentants de l’association. Le maire de Taputapuatea a proposé de les revoir ultérieurement.