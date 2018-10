Raiatea - Un incendie ravage une habitation à Tevaitoa

Absente au moment des faits, Pauline Haupuni a assisté impuissante à l'incendie qui a ravagé son fare, pour la deuxième fois. En 2007 déjà, la maison familiale avait subi le même sort. L'alerte a été donnée vers 6 heures ce mardi matin. Dépêchés sur les lieux, les pompiers ne pouvaient plus rien faire pour le fare MTR situé au PK13 à Tevaitoa. "À notre arrivée, nous avons découvert une maison avec embrasement généralisé. L'intervention s'est ensuite déroulée pour nous facilement : il suffit d'éteindre le feu et de vérifier qu'il n'y a pas de victimes à l'intérieur" a déclaré Marcel Bouron, chef de corps des sapeurs-pompiers de Tumaraa. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer.



Il semblerait que ce soit le fils de la propriétaire, âgé d'une vingtaine d'années et déficient mental, qui soit à l'origine de l'incendie : "On m'a dit que c'était mon fils qui avait fait ça. Il fume et a pour habitude d'aller dans sa chambre avec un briquet. C'est comme ça que le feu est parti". De leurs côtés, les voisins ne cachent pas leur inquiétude : ils souhaiteraient que le jeune homme soit pris en charge afin d'éviter d'autres incendies dans le futur.



Rédaction web avec Jessica Doucet-Tuahu