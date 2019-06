"Radio Tefana n'est pas la radio de propagande du Tavini", assure Heinui Le Caill

Au coeur du procès Radio Tefana, une question : La radio communale qui œuvre, entre autres, pour la promotion de la lutte antinucléaire et l’accession à la souveraineté est-elle l’organe du Tavini Huira’atira ?



"Vous allez au temple à Faa'a, vous êtes taxé d'indépendantiste, vous jouez au football à Faa'a, vous êtes taxé d'indépendantiste, vous habitez à Faa'a, vous êtes taxé d'indépendantiste. Radio Tefana est à Faa'a, c'est une radio indépendantiste. C'est ce qu'il y a dans l'esprit des gens", lance Vito Maamaatuaiahutapu, ancien président du conseil d'administration de la radio. Pour lui, le média a fait son travail, dans le respect des règles. "Nous avons fait les choses de manière légale. Il y a eu des conventions qui ont été signées entre Radio Tefana et la municipalité. Ça, je ne l'ai pas inventé. Ce sont les recommandations de la Cour des comptes et on a suivi les recommandations de la Cour des comptes."