Radio Tefana : Oscar Temaru convoqué à la gendarmerie, arrive serein

L’affaire Radio Tefana refait surface. L'enquête avait été ouverte à la suite d’un rapport de la chambre territoriale des comptes de 2009 sur la gestion de l’association Te reo o tefana. Deux autres enquêtes similaires avaient été ouvertes à la même période : celle sur Radio Bleue à Mahina sous Emile Vernaudon et l'affaire Radio Maohi à Pirae sous Gaston Flosse, puis Edouard Fritch.Ce jeudi, Oscar Temaru est convoqué à la section de recherche de la gendarmerie avec Heinui Lecaill et Vito Maamaatuaiahutapu ancien et actuel PCA de Radio Tefana. Ils sont suspectés de détournement de fonds publics.Les trois hommes sont arrivés sereins. "Je laisse la justice faire son travail. Personne n'est au dessus des lois", a déclaré Oscar Temaru.Plus d'infos à suivre.