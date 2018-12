Radio Tefana : Oscar Temaru appelé le 18 juin devant le tribunal correctionnel

Rédaction web

Selon une information de nos confrères de Radio 1, le maire de Faa’a et leader du Tavini Huiraatira, Oscar Temaru, a reçu sa convocation, la semaine dernière, à se présenter le 18 juin prochain devant le tribunal correctionnel de Papeete dans le cadre de l’affaire Radio Tefana.Heinui Le Caill et Vito Maamaatuaiahutapu, l’actuel et l’ancien président du conseil d’administration de Te Reo o Tefana, sont également convoqués à la même date. Ils seront tous jugés pour "détournement de fonds publics" et "prise illégale d’intérêts".Toujours selon Radio 1, Oscar Temaru aurait annoncé cette convocation à son parti mardi soir lors d’un comité directeur. Et déjà, la date choisie par la justice, le 18 juin, qui n’est pas sans rappeler l’appel du général de Gaulle en 1940, donne du grain à moudre aux partisans indépendantistes.En effet, depuis le début de cette affaire, ces derniers soutiennent qu’il s’agit d’un "assassinat politique" de leur leader, fomenté par l’État en réponse à la plainte pour crime contre l’humanité déposée par le parti bleu ciel à l’encontre de tous les présidents de la République encore en vie, pour les 193 essais nucléaires effectués en Polynésie.