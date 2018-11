Rachat du Géant Casino : vers un accord à l'amiable ?

Le rachat du Géant Casino de Punaauia était examiné ce mercredi 7 novembre au tribunal de première instance. L’audience n’aura duré qu’une heure. Les avocats de Félix Lai et du liquidateur judiciaire ont demandé au juge des saisies immobilières "d’écarter le droit de préemption de la commune de Punaauia". L’avocat de la mairie a quant à lui demandé l’application stricte du droit. Chacune des deux parties offrent 460 millions de Fcfp pour l’acquisition de l’ancienne grande surface Géant Casino à Outumaoro. La municipalité veut en faire un espace dédié aux associations et aux manifestations populaires.



"Depuis 2014 déjà, nous avons le projet de rénover entièrement ce quartier (...) et de construire une structure à destination de la population et des associations culturelles, de quartiers... Mais aussi pour les festivités qui sont souvent organisées dans le hall de la commune et qui posent des problèmes de nuisances sonores" explique Simplicio Lissant, maire de Punaauia.