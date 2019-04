Quiksilver Pro Gold Coast : le Spartan brille d’entrée

Rédaction web

Lors de la première manche de la saison, sur un plan d’eau mouvementé, notamment en raison du vent, Michel Bourez a montré qu’il était en forme sur ces vagues de Duranbah Beach sur la Gold Coast australienne.Aligné dans sa série face au Français Jérémy Flores et à l’Italien Leo Fioravanti, le Spartan a réussi le quatrième meilleur score du round 1 (13,27) et s’est imposé facilement devant Flores (8,90) et Fioravanti (7,57).Si les cadors Medina et Florence se sont également qualifiés sans soucis, en revanche Kelly Slater a été dominé par les deux Brésiliens Dora et Ferreira. L’Américain devra passer par le round 2 s’il veut poursuivre sa route dans cette compétition.