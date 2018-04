Qui sera le meilleur pâtissier du fenua ?

Rédaction web avec communiqué

Pour la première fois, le concours du meilleur pâtissier de Polynésie, organisé par le lycée hôtelier de Punaauia se tiendra sur deux jours. Les 19 et 20 avril prochains, espoirs et professionnels de la pâtisserie s’affronteront dans leur domaine. Le directeur de l’établissement, Pascal Maillou, indique :« La qualité et la variété des profils espoirs comme professionnels promettent de belles réalisations pâtissières, sous la vigilance bienveillante de notre exceptionnel parrain, Cédric Grolet, élu meilleur pâtissier de restaurant du monde, couronné à New York en 2017. »Les juniors auront cinq heures pour réaliser un croquembouche et un décor en sucre artistique. Les professionnels disposeront d’un peu plus de six heures pour réaliser un gâteau de voyage, des entremets au chocolat blanc, un dessert à l’assiette et un dessert surprise.Le public pourra assister au concours et visiter le salon de la pâtisserie et de la gastronomie qui se tiendra en même temps.Les résultats seront connus vendredi 20 avril.