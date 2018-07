Qui sera la meilleure danseuse du Heiva i Tahiti 2018 ?

Tahiti Nui Télévision a lancé un sondage pour connaître votre avis. Qui sera élue meilleure danseuse de ce Heiva i Tahiti 2018 ? 140 internautes ont voté. Et c'est Kauehi Brunel, du groupe Teahinui, qui a les faveurs de la toile. Le groupe a choisi de rendre hommage à la femme polynésienne et de défendre l'égalité homme-femme.



Juste derrière, on retrouve Korail Vernaudon de Hei Tahiti. Cette année, la troupe a choisi d'oser avec un thème sur le viol, n'hésitant pas à casser les codes.