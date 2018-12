Quel avenir pour le taekwondo en Polynésie ?

En début de séance, Antony Pheu, directeur de la jeunesse et des sports, a quant à lui rappelé que la Fédération de taekwondo et disciplines associées, et la Fédération Tahiti Nui de taekwondo et disciplines associées avaient fusionné. La nouvelle entité est présidée par Myrthana Tiaoao. Elle demande désormais de bénéficier de l’agrément et de la délégation du service publique : "On veut travailler avec tout le monde. S'il y a d'autres clubs qui veulent nous rejoindre, ils sont les bienvenus. Après tout dépendra de si on a l'octroi de l'agrément et de la DSP".La troisième fédération se considère comme lésée alors qu’à l’origine, la commission était mise en place pour aboutir à une réunification. "Je suis très déçu, je suis venu de Raiatea exprès. Je pensais avoir des résultats pour l'unification avec la commission ad hoc, et avec des direction de la jeunesse et des sports, et ce n'est pas le cas. (...) Il y a encore beaucoup de magouilles à l'extérieur. Je ne comprends pas" déplore Ricardo Teriipaia, vice-président de la Fédération de taekwondo et discipline associées.